الجمعة 19 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"القاهرة الإخبارية": أزمات وانشقاقات داخلية قد تؤدى لحل حكومة الحرب الإسرائيلية

نتنياهو
نتنياهو

أكدت دانا أبوشمسية، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، أن المشاكل والأزمات داخل حكومة الحرب والحكومة الإسرائيلية تتوسع، مشيرةً إلى أن هناك انشقاقات داخلية قد تؤدي إلى حل حكومة الحرب الإسرائيلية.

 

"إيزنكوت": الضغط العسكري على فصائل المقاومة الفلسطينية لم يؤت أكله

وأضافت "أبوشمسية"، اليوم الجمعة، خلال مداخلة لها عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن وزير مجلس الحرب الإسرائيلي ورئيس الأركان الأسبق غادي إيزنكوت، يرى بأن مزيدًا من الضغط العسكري على فصائل المقاومة الفلسطينية لم يؤت أكله، وبأن التوصل لاستعادة المحتجزين لدى فصائل المقاومة لن يتم إلا من خلال صفقة تبادل للأسرى تتم من خلال التوافق والاتفاق مع حماس.

وأوضحت، أن هذا الأمر هو لُب الصراع بين أعضاء مجلس الحرب الإسرائيلي، خاصة ما يريده نتنياهو ووزير دفاعه، بأن مزيدًا من الضغط العسكري على حماس قد يتوصل من خلالها مجلس الحرب لصفقة لتبادل الأسرى.

وأشارت، إلى أن إيزنكوت يرى بأن هناك دائمًا أثمانًا، وأن كل محاولة لتحرير المحتجزين ستبوء بالفشل، وهذا ترجم على أرض الواقع من خلال قتل العديد من المحتجزين من قبل الجيش الإسرائيلي. 

 

 

القاهرة الإخبارية حكومة الحرب الضغط العكسري صفقة تبادل حماس المقاومة الفلسطينية

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