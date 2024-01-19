الجمعة 19 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مراد ماهر: معرض الكتاب مختلف في نسخته هذا العام عن الأعوام السابقة

معرض الكتاب
معرض الكتاب

قال مراد ماهر، عضو اتحاد كتاب مصر، إن معرض الكتاب دائمًا ما يكون مناسبة لإصدار نسخ وعناوين جديدة للفكر المصري والثقافة المصرية، أيضا محتوى جديد، مشيرًا إلى أن معرض الكتاب هذا العام مختلف تمامًا عما سبقه، بسبب كم الإصدارات والعناوين الجديدة وتنوع العناوين وموضوعاتها.

وأضاف ماهر، اليوم الجمعة، خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة "dmc"، أن شعار المعرض هذا العام جاء تحت عنوان "نصنع المعرفة نصون الكلمة"، فمصر دائمًا صانعة للفكر والثقافة، مشيرًا إلى أن صناعة المعرفة والفكر تتطلب صيانة الكلمة لأن صيانة الكلمة تتطلب إعادة القيمة والفكر المصري القديم قبل الحديث إلى الأذهان مرة أخرى.

وأوضح أن معرض الكتاب منذ 10 سنوات ينوه في كل سنة عن قيمة من قيم الفكر المصري من أجل تقدير الراحلين، مؤكدًا أن مصر ولادة فلديها القديم والحاضر والجديد والمستجد.

DMC معرض الكتاب نصنع المعرفة نصون الكلمة صناعة المعرفة الفكر المصري

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