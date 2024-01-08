أسامة كمال عن الشعب الفلسطينى: صاحب الحق هو من سيكتب التاريخ

قال الإعلامي أسامة كمال، خلال تقديمه برنامج "مساء dmc": “نعيش مهزلة ومأساة في غزة”، مشيرًا إلى أن الشباب هم من يسجلون التاريخ لهذا العالم، قائلًا: "نحن لم نصنع التاريخ ولكننا سنسجل التاريخ".

وأكد أسامة كمال، خلال حلقة اليوم من البرنامج المذاع علي فضائية "دي إم سي"، أن صاحب الحق هو من سيكتب التاريخ، في إشارة منه إلى أن الشعب الفلسطيني من سيكتب التاريخ بصموده أمام الكيان المحتل.

ونوه "كمال" أن التاريخ سيشهد صمود صاحب الحق ولن يكون المنتصر من سيكتب التاريخ، مشيرًا إذا لم يكن منتصرًا بالحرب، فهو منتصر بالحق الذي لا يموت.