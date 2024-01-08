الإثنين 08 يناير 2024
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مصطفى شردي: 80% من قطاع غزة تم تدميره بشكل كامل (فيديو)

غزة
غزة

قال الإعلامي مصطفي شردي، خلال تقديمه برنامج "الحياة اليوم"، والمذاع على فضائية الحياة، إن مصر هي الأكثر دفعًا للتهدئة في قطاع غزة ووقف إطلاق النار وإيقاف سيل الدماء في القطاع المنكوب.

وأشار "شردي"، أن 80% من قطاع غزة تم تدميرها بشكل كامل، سواء بنية تحتية أو منازل، بالإضافة إلى الكثير من الشهداء والمصابيين والمفقودين تحت الركام.

ونوه "شردي"، أن هناك الكثير من التطلعات الدولية تجاه ما يحدث في غزة، مضيفًا أن دور مصر فعال خاصة بعدما أفشلت مخطط التهجير القسري للفلسطينيين.

مصطفى شردي غزة قطاع غزة الحياة اليوم التهجير القسري للفلسطينيين

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