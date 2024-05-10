لن اكنل وأمها عارفة إن عندها ٣ إكسات.. قصة توانا الجوهرى اللي قلبت السوشيال ميديا (فيديوجراف)

مكملتش ١٥ سنة وأمها عارفة إن عندها ٣ إكسات.. قصة توانا الجوهري اللي قلبت السوشيال ميديا (فيديوجراف)

أثارت الطفلة توانا الجوهري كثيرا من الجدل خلال الفترة القليلة الماضية، خاصة بعد تقديمها دور "هنا" ضمن أحداث مسلسل كامل العدد بلس 1، بطولة الفنانة دينا الشربيني، والفنان شريف سلامة والذي عُرض في النصف الأول من شهر رمضان 2024، خاصة وأنها ابنة الفنانة رانيا منصور، وهو ما جعل الجمهور يعبر عن دهشته، إذ لم يكن يعلم بعضهم أن رانيا لديها ابنة في سن المراهقة.

وتعرض "الدستور" في الفيديوجراف التالي تفاصيل حياة الطفلة توانا الجوهري والتي أثارت جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

مكملتش ١٥ سنة وأمها عارفة إن عندها ٣ إكسات.. قصة توانا الجوهري اللي قلبت السوشيال ميديا (فيديوجراف)

أثارت الطفلة توانا الجوهري كثيرا من الجدل خلال الفترة القليلة الماضية، خاصة بعد تقديمها دور "هنا" ضمن أحداث مسلسل كامل العدد بلس 1، بطولة الفنانة دينا الشربيني، والفنان شريف سلامة والذي عُرض في النصف الأول من شهر رمضان 2024، خاصة وأنها ابنة الفنانة رانيا منصور، وهو ما جعل الجمهور يعبر عن دهشته، إذ لم يكن يعلم بعضهم أن رانيا لديها ابنة في سن المراهقة.

وتعرض "الدستور" في الفيديوجراف التالي تفاصيل حياة الطفلة توانا الجوهري والتي أثارت جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

أثارت الطفلة توانا الجوهري كثيرا من الجدل خلال الفترة القليلة الماضية، خاصة بعد تقديمها دور "هنا" ضمن أحداث مسلسل كامل العدد بلس 1، بطولة الفنانة دينا الشربيني، والفنان شريف سلامة والذي عُرض في النصف الأول من شهر رمضان 2024، خاصة وأنها ابنة الفنانة رانيا منصور، وهو ما جعل الجمهور يعبر عن دهشته، إذ لم يكن يعلم بعضهم أن رانيا لديها ابنة في سن المراهقة.