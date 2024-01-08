الإثنين 08 يناير 2024
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"القاهرة الإخبارية": صفارات الإنذار تدوى فى 37 موقعًا بإسرائيل

دانا أبو شمسية
دانا أبو شمسية

قالت دانا أبوشمسية مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، إن صفارات الإنذار دوت في أكثر من 37 موقعًا في إسرائيل، منها 3 انفجارات في سماء تل أبيب.

وأضافت "أبوشمسية"، أن القبة الحديدية اعترضت أكثر من 10 صواريخ من المقاومة الفلسطينية، مؤكدة أن الشرطة الإسرائيلية أخلت عددا من الأماكن تحسبًا لرشقات جديدة من قبل المقاومة.

ونوهت بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن رسميًا بدء المرحلة الثالثة من الحرب، وهذا قبل زيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكن لتل أبيب غدًا.

وأشارت "أبوشمسية"، إلى أن زيارة "بلينكن"، تأتي بعد التطور اللافت في الحدود الشمالية، وأيضًا مع الإعلان عن بدء المرحلة الثالثة من الحرب على غزة، والتي تتركز في توجيه العمليات العسكرية تجاه دير البلح وخان يونس.

مراسلة القاهرة الاخبارية القاهرة الإخبارية صفارات الإنذار دانا أبو شمسية المقاومة الفلسطينية تل أبيب

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