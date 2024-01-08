"الصحة الفلسطينية": نطالب الأمم المتحدة للتدخل لمنع كارثة صحية وإنسانية بقطاع غزة

طالبت وزارة الصحة الفلسطينية، الأمم المتحدة ومؤسساتها، بالتدخل العاجل لمنع الكارثة الصحية والإنسانية في قطاع غزة، مشيرة إلى أن أكثر من 1.9 مليون نازح يواجهون شبح الموت سواء بالأوبئة أو من قلة الغذاء والمياة الصالحة للشرب، وفقًا لنبأ عاجل نشرته قناة "القاهرة الإخبارية".

وكانت قناة "القاهرة الإخبارية"، أفادت بأن وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى 23084 شهيدًا و58926 جريحًا منذ 7 أكتوبر.