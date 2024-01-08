الإثنين 08 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

المتحدث باسم حركة فتح: نتنياهو يريد إرضاء اليمين المتطرف

تنياهو
تنياهو

قال عبدالفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح، إن حجم العدوان الإسرائيلي هو الشرارة التي فجرت الأوضاع في فلسطين، مضيفًا أن حكومة الإحتلال الإسرائيلي هى من تعمل على توسيع التصعيد في المنطقة.

وأشار المتحدث باسم حركة فتح، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن بنيامين نتنياهو يريد إرضاء اليمين المتطرف من أجل إطالة عمره السياسي.

وأضاف "دولة" أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي لا تريد الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني، بل ترغب في تطبيق مخططاتها اليمينية المتطرفة.

المتحدث باسم حركة فتح نتنياهو اليمين المتطرف القاهرة الإخبارية حكومة الاحتلال الإسرائيلي

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