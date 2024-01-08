عضو الحزب الحاكم بجنوب إفريقيا: ياسر عرفات دعم بلادنا.. ونشعر بالفلسطينيين

قال محمد شونارا، عضو الحزب الحاكم في جنوب إفريقيا، إننا عانينا لمدة 300 عام الاضطهاد والاحتلال، ونشعر بما يشعر به الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات دعم جنوب إفريقيا من أجل الحصول على حريتها.

وأكد "شونارا" خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن قرار جنوب إفريقيا بخصوص الدعوى التي رفعتها أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل على جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة- أمر هام، وعلى كل الدول دعم هذه الدعوى.

ونوه عضو الحزب الحاكم في جنوب إفريقيا، أننا نعلم السبب في احتلال إسرائيل لدولة فلسطين، مؤكدًا أن دعوى جنوب إفريقيا ستستند للعديد من الجرائم والانتهاكات للكيان المحتل، خلال جلسة محكمة العدل الدولية.