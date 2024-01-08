باحث: مصر رفضت طلبات إسرائيل بخصوص "محور فيلادليفيا"

قال يسري عبيد، باحث في العلاقات الدولية، إن القاهرة رفضت طلبات إسرائيل بخصوص "محور فيلادليفيا" قبل نهاية الحرب على غزة كنوع من أنواع الإجبار على إنهاء العدوان الإسرائيلي.

وأشار "عبيد"، خلال مداخلة لقناة "الغد الإخبارية"، أن زيارة الرئيس الفلسطيني القاهرة ستبحث كيفية إدارة قطاع غزة بعد الحرب، مضيفًا أن إسرائيل تحاول بقدر الإمكان الحصول على أي هدف من مصر كنوع من أنواع النصر.

ونوه الباحث بأن أي عمليات عسكرية من جانب الكيان المحتل في محور "فيلادليفيا" تعتبر تعديًا وخرقًا لمعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، مشيرًا إلى أن مصر تتصدي لأي شيء يساهم في تصفية القضية الفلسطينية.