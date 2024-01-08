الرئيس العراقى: ما تعرض له الدحدوح تجسيد حى لمأساة شعب مظلوم

طالب رئيس جمهورية العراق، عبداللطيف جمال رشيد، المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية والإنسانية تجاه ما يحصل للفلسطينيين في قطاع غزة .

وقال الرئيس، في تدوينة على موقع "إكس": "إن ما تعرض له الصحفي الفلسطيني الشجاع وائل الدحدوح وعائلته، من استهداف وقتل، هو تجسيد حي لمأساة شعب مظلوم، تعرض ويتعرض حاليا لأشد أنواع الاضطهاد والانتهاكات، لا لشيء سوى أنه أراد نيل حقوقه المشروعة".

وأضاف: "خالص التعازي إلى الصحفي وائل الدحدوح باستشهاد نجله وأفراد عائلته، وندين الاستهداف المتعمد للصحفيين والإعلاميين الذي يتنافى مع القوانين والمواثيق الدولية، كما نعزي عائلات الشهداء وكل الشعب الفلسطيني الشقيق".

وتابع: نجدد مطالبتنا المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية والإنسانية تجاه ما يحصل للفلسطينيين في قطاع غزة، والعمل الفوري لإيقاف العدوان.