أشرف سنجر: ارتفاع الميزانية العسكرية الأمريكية لـ886 مليار دولار سببه دعم إسرائيل وأوكرانيا

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، أن الإدارة الأمريكية وافقت على ميزانية ضخمة بالنسبة للسياسة الدفاعية بقيمة 886 مليار دولار سنويًا، قد يشكل خطرا على الاقتصاد لديها.

الميزانية الضخمة سببها الأول هو الدعم العسكري لأكثر من دولة

وأشار خبير السياسات الدولية، خلال مداخلة لقناة "إكسترا نيوز"، أن السبب في هذه الميزانية الضخمة، سببها الأول هو الدعم العسكري من قبل الولايات المتحدة لأكثر من دولة، ولعل أشهرها الدعم الأعمي لإسرائيل وأوكرانيا ومؤخرًا الدعم العسكري لدولة تايوان.

ونوه "سنجر"، إلى أن الإدراة الأمريكية في مأزق حقيقي بسبب هذا الدعم للدول عسكريًا، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في عدد من الاحتجاجات في الشارع الأمريكي.