محلل اقتصادى لـ"إكسترا نيوز": الولايات المتحدة قد لا تستطيع دفع رواتب الأمريكيين

قال عاصم منصور، المحلل الاقتصادي، إن ارتفاع معدل الديون الأمريكية أسهم في الكثير من التخبطات السياسية داخل البيت الأبيض، وذلك بسبب ضخ سيولة كبيرة بعد جائحة كورونا.

العام الحالي سيكون صعبًا للغاية على الولايات المتحدة

وأشار المحلل الاقتصادي، خلال مداخلة لقناة "إكسترا نيوز"، إلى أن العام الحالي سيكون صعبًا للغاية على الولايات المتحدة، والضعف الاقتصادي يشمل القطاع الصناعي والخدمي.

وأكد "منصور" أن ارتفاع الدين المحلي للولايات المتحدة لأكثر من 34 تريليون دولار سيؤدي إلى مرحلة "التهديد بالإغلاق الحكومي"، الذي يجعل الإدارة الأمريكية غير قادرة على دفع الرواتب للموظفين.

ونوه إلى أنه مع استمرار رفع سقف الدين، ستزيد نسبة التضخم، وبالتالي تزيد ارتفاعات حجم الدين العام للولايات المتحدة الأمريكية أكثر من ذلك.