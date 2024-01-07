الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سلطة المياه الفلسطينية: عدم وجود ماء صالح للشرب ينذر بكارثة حقيقية بغزة

غزة
غزة

قال مازن غنيم، رئيس سلطة المياه الفلسطينية: إننا لا نستطيع تلبية احتياجات الفلسطينيين من المياه، موضحًا: إن الماء أبسط حق لأي إنسان، والاحتلال الإسرائيلي حرمنا منه بسبب استهداف البنية التحتية.

 السلطة لا تستطيع توفير المياه بالشكل اللازم فى جنوب قطاع غزة

وأشار رئيس سلطة المياه الفلسطينية، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن السلطة لا تستطيع توفير المياه بالشكل اللازم في جنوب قطاع غزة، بسبب شح المياه الموجودة، فضلًا عن عمليات النزوح التي زادت من الأعباء في مناطق الجنوب.

وأضاف رئيس سلطة المياه الفلسطينية أن عدم وجود مياه صالحة للشرب ينذر بكارثة حقيقية في قطاع غزة، بسبب انتشار نسب الجفاف بين الفلسطينيين، خاصة الأطفال.

سلطة المياه الفلسطينية قطاع غزة غزة القاهرة الإخبارية جنوب قطاع غزة الجفاف

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