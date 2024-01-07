بعد استشهاد نجل الدحدوح.. الصحفى حازم رجب حالته خطرة بمستشفى شهداء الأقصى

كشف أيمن أبوشنب، مراسل قناة الغد الإخبارية، عن أن الصحفي حازم رجب، تم التعامل مع حالته من قِبل الطواقم الطبية، ولكن حالته خطيرة نتيجة الاستهداف المباشر.

وأشار مراسل قناة "الغد الإخبارية"، إلى أن عملية النزوح مستمرة من أحياء الوسط باتجاه الجنوب، مشيرًا إلى أن الكثير من النازحين يفترشون الأرض والأرصفة، في ظل عدم وجود البضائع والسلع الغذائية.

ونوه، بأن منطقة الجنوب تعاني من عدم توفير احتياجات الأطفال من ألبان ومستلزمات طبية، الأمر الذي يزيد من معاناة الشعب الفلسطيني، خاصة مع شح مرور سيارات المساعدات الإنسانية.

وأضاف مراسل "الغد الإخبارية"، أن الكوليرا والالتهاب السحائي، أصبحت من الأمراض التي تهدد الكثير من الأطفال بسبب عدم وجود مياه صالحة للشرب، مشيرًا أن أكثر من 30 مستشفى في غزة خرجت عن الخدمة و150 مركزًا طبيًا.