الأحد 07 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بعد استشهاد نجل الدحدوح.. الصحفى حازم رجب حالته خطرة بمستشفى شهداء الأقصى

سيارة الصحفيين التي
سيارة الصحفيين التي تعرضت للقصف

كشف أيمن أبوشنب، مراسل قناة الغد الإخبارية، عن أن الصحفي حازم رجب، تم التعامل مع حالته من قِبل الطواقم الطبية، ولكن حالته خطيرة نتيجة  الاستهداف المباشر.

وأشار مراسل قناة "الغد الإخبارية"، إلى أن عملية النزوح مستمرة من أحياء الوسط باتجاه الجنوب، مشيرًا إلى أن الكثير من النازحين يفترشون الأرض والأرصفة، في ظل عدم وجود البضائع والسلع الغذائية.

ونوه، بأن منطقة الجنوب تعاني من عدم توفير احتياجات الأطفال من ألبان ومستلزمات طبية، الأمر الذي يزيد من معاناة الشعب الفلسطيني، خاصة مع شح مرور سيارات المساعدات الإنسانية.

وأضاف مراسل "الغد الإخبارية"، أن الكوليرا والالتهاب السحائي، أصبحت من الأمراض التي تهدد الكثير من الأطفال بسبب عدم وجود مياه صالحة للشرب، مشيرًا أن أكثر من 30 مستشفى في غزة خرجت عن الخدمة و150 مركزًا طبيًا.

بعد استشهاد نجل الدحدوح استشهاد نجل الدحدوح الدحدوح الصحفي حازم رجب شهداء الأقصى الغد الأخبارية قناة الغد الإخبارية

مواد متعلقة

أول رد من نقابة الصحفيين الفلسطينيين على استشهاد نجل الصحفى وائل الدحدوح (فيديو)

الأمم المتحدة: مستشفى شهداء الأقصى هو الأمل الوحيد والأخير للشعب الفلسطينى

"الصحة العالمية": نبذل الجهد من أجل إيصال المساعدات الطبية وحماية المستشفيات فى غزة

باحث سياسى: الولايات المتحدة وفرت الغطاء السياسى والعسكرى لإسرائيل فى حربها على غزة

مدير مستشفى شهداء الأقصى: إسرائيل تستهدف المستشفيات بشكل مباشر

متحدثة الصليب والهلال الأحمر: طواقمنا تعيش الرعب والكلاب تنهش الجثث بالشوارع (فيديو)

نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكى سابقًا: 2024 سيكون عامًا محوريًا للولايات المتحدة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: شهيدان ومصابون إثر استهداف الاحتلال لمدرسة بمخيم المغازى

الأكثر قراءة

مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الـ3 و4 وكواليس المسلسل

أول رد من نقابة الصحفيين الفلسطينيين على استشهاد نجل الصحفى وائل الدحدوح (فيديو)

أسعار الذهب عالميا.. سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية الأحد 7 يناير 2024

حماس تدين اغتيال الصحفيين حمزة الدحدوح ومصطفى ثريا وتطالب بموقف دولى

التحقيق مع بائع فول متهم بقتل عامل فى عين شمس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية ونظيرها الفلسطينى: أهمية التنسيق لمواجهة المخططات الإسرائيلية.. وإيقاف إبادة غزة

د.أحمد الخميسى

صلاح جاهين.. ميلاد يتجدد

وائل لطفي

مميزات مصر التى ننساها ويذكرها الآخرون!!

ماجد حبته

فضيحة فى هارفارد!

د هند جاد

نقطة ومن أول الصبر.. عن الدين والدنيا..

د. أحمد لاشين

تفجيرات كرمان وسياسة الرقص على النار

خالد حريب

ما بعد الموسوي والعاروري

محاسن السنوسي

مقاول أنفار عصري

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

مستعمرون يقتلعون 250 شتلة زيتون جنوب بيت لحم ويسرقون المحاصيل الزراعية

انقسام مستمر.. تغيب وزراء حكومة نتنياهو عن الاجتماع الوزارى بسبب حرب غزة

الاحتلال يغلق عدة طرق شمال رام الله ويعرقل حركة الفلسطينيين