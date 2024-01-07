أول رد من نقابة الصحفيين الفلسطينيين على استشهاد نجل الصحفى وائل الدحدوح (فيديو)

قال ناصر أبوبكر، نقيب الصحفيين الفلسطينيين، إن استشهاد نجل الصحفي وائل الدحدوح هو مجزرة بحق الإعلام الفلسطيني والشعب الفلسطيني أجمع.

وأضاف "أبوبكر"، خلال مداخلة هاتفية لـ"الغد الإخبارية"، أن ما حدث اليوم هو مجزرة لم تحدث في تاريخ الإعلام على مستوى العالم، مشيرًا إلى أنه في أقل من 3 شهور يستشهد أكثر من 100 صحفي، وهذا لم نشهده في أي بلد بالعالم.

ونوه نقيب الصحفيين الفلسطينيين بأن استهداف الصحفيين ومراسلي القنوات هو قرار مباشر من الحكومة الفلسطينية، من أجل طمث الحقيقة وعدم نشر الانتهاكات والمجازر التي تحدث بشكل يومي.

وأشار "أبوبكر" إلى أن الاتحاد الدولي للصحفين سيتوجه للمحكة الجنائية الدولية، لافتًا إلى أنه دون فتح تحقيق لما يحدث بحق الصحفيين سيكون بمثابة ضوء أخضر للكيان المحتل لقتل المزيد.