الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الصحة العالمية": نبذل الجهد من أجل إيصال المساعدات الطبية وحماية المستشفيات فى غزة

المتحدث باسم منظمة
المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية

قال سترونج كيجي، المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية: إنه من الواضح التأثير الذي يعاني منه القطاع الطبي في قطاع غزة، ونود أن ينتهي الأمر والحرب بشكل كامل.

وأضاف المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة "الغد الإخبارية"، أن الأدوات والمرافق الصحية لا بد أن يتم الاعتناء بها، لمنع انتشار الأوبئة.

وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية تبذل قصارى جهدها من أجل إيصال كل المساعدات الطبية وحماية المستشفيات، من أجل تقديم يد العون للشعب الفلسطيني.

المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية منظمة الصحة العالمية المساعدات الطبية غزة سترونج كيجي القطاع الطبي قطاع غزة

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