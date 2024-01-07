"الصحة العالمية": نبذل الجهد من أجل إيصال المساعدات الطبية وحماية المستشفيات فى غزة

قال سترونج كيجي، المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية: إنه من الواضح التأثير الذي يعاني منه القطاع الطبي في قطاع غزة، ونود أن ينتهي الأمر والحرب بشكل كامل.

وأضاف المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة "الغد الإخبارية"، أن الأدوات والمرافق الصحية لا بد أن يتم الاعتناء بها، لمنع انتشار الأوبئة.

وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية تبذل قصارى جهدها من أجل إيصال كل المساعدات الطبية وحماية المستشفيات، من أجل تقديم يد العون للشعب الفلسطيني.