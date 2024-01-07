نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكى سابقًا: 2024 سيكون عاما محوريًا للولايات المتحدة

تحدث هينو كلينك، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي سابقًا، عن أحداث عام 2023 باستمرار الحرب الروسية الأوكرانية، ثم بعد ذلك تصعيد وتكثيف العمليات العسكرية الصينية ضد تايوان، وصولًا بحرب غزة.

وأضاف نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي، خلال مداخلة مع برنامج "عن قرب مع أمل البخاري" والمذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن أحداث العام السابق أكدت أن العالم بحاجة لتشكيل الدول من جديد.

ونوه "كلينك"، بأن هناك تشكيلات جديدة تقودها الولايات المتحدة الأمريكية، قد تسهم في تغير القوى في العالم أجمع، مضيفًا أنه يجب هناك إصلاحات في منظمة الأمم المتحدة لخدمة الصالح العام لدول العالم.

وأشار "كلينك"، أن عام 2024 سيكون عاما محوريًا للولايات المتحدة الأمريكية، بل ودول العالم أجمع، بسبب الإنتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة.