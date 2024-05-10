الجمعة 10 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 10-5-2024 فى البنوك

الدولار
الدولار

سجل سعر الدولار اليوم تراجعًا جديدًا في أغلب البنوك العاملة في مصر، مع توقف حركة التداولات اليوم الجمعة مع الراحة الأسبوعية لها يومي الجمعة والسبت، على أن تعود التداولات مرة ثانية يوم الأحد المقبل، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 10-5-2024 في البنوك. 

سعر الدولار اليوم في مصر 2024

البنكالشراءالبيع
سعر الدولار اليوم بنك البركة الإسلامي47.25 جنيه 47.35 جنيه
سعر الدولار اليوم بنك فيصل الإسلامي47.28 جنيه47.38 جنيه
سعر الدولار اليوم بنك الإمارات دبي الوطني47.30 جنيه47.40 جنيه
سعر الدولار اليوم البنك التجاري الدولي47.30 جنيه47.40 جنيه
سعر الدولار اليوم البنك الأهلي المتحد47.30 جنيه47.40 جنيه
سعر الدولار اليوم المصرف المتحد47.25 جنيه47.35 جنيه
سعر الدولار اليوم البنك العربي الأفريقي الدولي47.30 جنيه47.40 جنيه
سعر الدولار اليوم بنك قناة السويس47.30 جنيه47.40 جنيه
سعر الدولار اليوم بنك كريدي أجريكول47.25 جنيه47.35 جنيه

 

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

تراجع طفيف سجله سعر الدولار اليوم الجمعة في بنك مصر، حيث سجل سعر الدولار للشراء: 47.51 جنيه مصري، وللبيع: 47.61 جنيه مصري.

استقرار أسعار الدولار مقابل الجنيه.. وتباين اليورو والإسترليني

سعر الريال السعودي اليوم الخميس في مصر مقابل الجنيه والدولار والليرة

سعر الدولار اليوم في البنك الاهلي

تراجع جديد سجله سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري، حيث وصل سعره إلى 47.30 جنيه للشراء، و47.40 جنيه للبيع. 

أسعار العملات اليوم 

العملةشراءبيع
دولار أمريكى47.2889 جنيه 47.3886 جنيه
يورو50.7457 جنيه50.8716 جنيه
جنيه إسترلينى58.9266 جنيه59.0699 جنيه
فرنك سويسرى51.9715 جنيه52.1097 جنيه
100 ين يابانى30.3270 جنيه 30.3929 جنيه
ريال سعودى12.6083 جنيه12.6356 جنيه
دينار كويتى153.6550 جنيه154.0290 جنيه
درهم إماراتى12.8733 جنيه12.9040 جنيه
اليوان الصينى6.5435 جنيه6.5581 جنيه

 

 

 

 

 

 

 

 

اقرأ أيضاً 

سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري تحديث يومي

سعر الدولار اليوم سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري سعر الدولار مقابل الجنيه المصري سعر الدولار في مصر اليوم سعر الدولار اليوم في مصر سعر الدولار الان توقعات سعر الدولار الدولار اليوم سعر الدولار في البنوك اعلى سعر للدولار سعر الدولار الدولار فى الصرافة الدولار فى مصر الان الدولار في البنك الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار اليوم في مصر 2024 سعر الدولار اليوم في بنك مصر سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي أسعار العملات اليوم

الأكثر قراءة

اعرف منطقتك.. ننشر مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية

موعد تقديم معهد معاونى الأمن 2024

وزارة الحج والعمرة: لن نسمح بدخول المشاعر المقدسة لغير حاملى بطاقة "نسك"

سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 10-5-2024 مقابل الجنيه المصرى

سعر الذهب اليوم الجمعة 10-5-2024 فى مصر تحديث لحظى

صراخ ونيران وهروب للمسافرين.. فيديو لحادث طيران بمطار سنغالى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

مسرح ستوديو ناصيبيان

محمد عبدالعزيز

العبوا غيرها.. فنحن نعرف عدونا

ماجد حبته

تصويت أممى بلا جدوى!

عبد الرحيم طايع

هلع استرازينيكا

مدحت بشاى

خالدون فى كتاب الوطن والوطنية

محاسن السنوسي

مهمة اتحاد القبائل العربية

أحمد بهاء الدين شعبان

عَالَمَان وضميران!

محمد العسيري

التصالح فى المبانى.. ما حدش فاهم حاجة

صور

منتدى أوراق الثقافي: مستقبل الرواية العربية في "الدستور"

حرية الصحافة فى الأوبرا: يوم عالمى لصاحبة الجلالة

لحظات حاسمة تحدد مستقبلًا.. امتحانات النقل لطلاب "الإعدادية والثانوية" بمدرسة الزمالك الإعدادية الثانوية بنات

محطة تل أبيب

المزيد

مطاوع لـ"الدستور": مصير الهدنة مُعلق على جدية الأمريكان في حجب شحنات الأسلحة لإسرائيل

اللواء هشام الحلبي لـ "الدستور": الحرب على غزة لن تتأثر بتعليق شحنات الأسلحة الأمريكية

بريطانيا: لن ندعم هجومًا إسرائيليًا كبيرًا على رفح دون خطة لحماية المدنيين