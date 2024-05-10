سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 10-5-2024 فى البنوك
سجل سعر الدولار اليوم تراجعًا جديدًا في أغلب البنوك العاملة في مصر، مع توقف حركة التداولات اليوم الجمعة مع الراحة الأسبوعية لها يومي الجمعة والسبت، على أن تعود التداولات مرة ثانية يوم الأحد المقبل، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 10-5-2024 في البنوك.
سعر الدولار اليوم في مصر 2024
|البنك
|الشراء
|البيع
|سعر الدولار اليوم بنك البركة الإسلامي
|47.25 جنيه
|47.35 جنيه
|سعر الدولار اليوم بنك فيصل الإسلامي
|47.28 جنيه
|47.38 جنيه
|سعر الدولار اليوم بنك الإمارات دبي الوطني
|47.30 جنيه
|47.40 جنيه
|سعر الدولار اليوم البنك التجاري الدولي
|47.30 جنيه
|47.40 جنيه
|سعر الدولار اليوم البنك الأهلي المتحد
|47.30 جنيه
|47.40 جنيه
|سعر الدولار اليوم المصرف المتحد
|47.25 جنيه
|47.35 جنيه
|سعر الدولار اليوم البنك العربي الأفريقي الدولي
|47.30 جنيه
|47.40 جنيه
|سعر الدولار اليوم بنك قناة السويس
|47.30 جنيه
|47.40 جنيه
|سعر الدولار اليوم بنك كريدي أجريكول
|47.25 جنيه
|47.35 جنيه
سعر الدولار اليوم في بنك مصر
تراجع طفيف سجله سعر الدولار اليوم الجمعة في بنك مصر، حيث سجل سعر الدولار للشراء: 47.51 جنيه مصري، وللبيع: 47.61 جنيه مصري.
سعر الدولار اليوم في البنك الاهلي
تراجع جديد سجله سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري، حيث وصل سعره إلى 47.30 جنيه للشراء، و47.40 جنيه للبيع.
أسعار العملات اليوم
|العملة
|شراء
|بيع
|دولار أمريكى
|47.2889 جنيه
|47.3886 جنيه
|يورو
|50.7457 جنيه
|50.8716 جنيه
|جنيه إسترلينى
|58.9266 جنيه
|59.0699 جنيه
|فرنك سويسرى
|51.9715 جنيه
|52.1097 جنيه
|100 ين يابانى
|30.3270 جنيه
|30.3929 جنيه
|ريال سعودى
|12.6083 جنيه
|12.6356 جنيه
|دينار كويتى
|153.6550 جنيه
|154.0290 جنيه
|درهم إماراتى
|12.8733 جنيه
|12.9040 جنيه
|اليوان الصينى
|6.5435 جنيه
|6.5581 جنيه
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