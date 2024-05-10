سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 10-5-2024 فى البنوك

سجل سعر الدولار اليوم تراجعًا جديدًا في أغلب البنوك العاملة في مصر، مع توقف حركة التداولات اليوم الجمعة مع الراحة الأسبوعية لها يومي الجمعة والسبت، على أن تعود التداولات مرة ثانية يوم الأحد المقبل، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 10-5-2024 في البنوك.

سعر الدولار اليوم في مصر 2024

البنك الشراء البيع سعر الدولار اليوم بنك البركة الإسلامي 47.25 جنيه 47.35 جنيه سعر الدولار اليوم بنك فيصل الإسلامي 47.28 جنيه 47.38 جنيه سعر الدولار اليوم بنك الإمارات دبي الوطني 47.30 جنيه 47.40 جنيه سعر الدولار اليوم البنك التجاري الدولي 47.30 جنيه 47.40 جنيه سعر الدولار اليوم البنك الأهلي المتحد 47.30 جنيه 47.40 جنيه سعر الدولار اليوم المصرف المتحد 47.25 جنيه 47.35 جنيه سعر الدولار اليوم البنك العربي الأفريقي الدولي 47.30 جنيه 47.40 جنيه سعر الدولار اليوم بنك قناة السويس 47.30 جنيه 47.40 جنيه سعر الدولار اليوم بنك كريدي أجريكول 47.25 جنيه 47.35 جنيه

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

تراجع طفيف سجله سعر الدولار اليوم الجمعة في بنك مصر، حيث سجل سعر الدولار للشراء: 47.51 جنيه مصري، وللبيع: 47.61 جنيه مصري.

سعر الدولار اليوم في البنك الاهلي

تراجع جديد سجله سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري، حيث وصل سعره إلى 47.30 جنيه للشراء، و47.40 جنيه للبيع.

أسعار العملات اليوم

العملة شراء بيع دولار أمريكى 47.2889 جنيه 47.3886 جنيه يورو 50.7457 جنيه 50.8716 جنيه جنيه إسترلينى 58.9266 جنيه 59.0699 جنيه فرنك سويسرى 51.9715 جنيه 52.1097 جنيه 100 ين يابانى 30.3270 جنيه 30.3929 جنيه ريال سعودى 12.6083 جنيه 12.6356 جنيه دينار كويتى 153.6550 جنيه 154.0290 جنيه درهم إماراتى 12.8733 جنيه 12.9040 جنيه اليوان الصينى 6.5435 جنيه 6.5581 جنيه