طائرات إسرائيلية ترسم دوائر فى سماء رفح.. والنازحون يتجهون للأراضى الزراعية (فيديو)

أفاد مراسل قناة "الغد الإخبارية"، بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي ترسم دوائر في سماء رفح الفلسطينية، الأمر الذي أثار الرعب والفزع في قلوب النازحين.

وأضاف مراسل "الغد الإخبارية"، أنه سمع منذ قليل دوي انفجارات شديدة في منطقة خان يونس، مشيرًا إلى أن حركة النزوح ما زالت مستمرة من منطقة الوسط إلى الجنوب.

وأشار إلى أن النازحين يتجهون للأراضي الزراعية، التي تحولت إلى مكان إيواء لأكثر من مليون نازح، هربًا من القصف المستمر للاحتلال الإسرائيلي.

ونوه، بأن المواد الإغاثية والغذائية شحيحة للغاية، لا تكفي 10% من احتياجات النازحين، مضيفًا أن المستشفى الميداني الإماراتي يجري يوميًا عشرات العمليات الجراحية للمصابين.