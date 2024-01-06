المجلس الدولى لحقوق الإنسان: محاولات من قبرص لفتح معبر بحرى لإدخال المساعدات لغزة

قال هيثم أبو سعيد، رئيس بعثة المجلس الدولى لحقوق الإنسان، إن أبرز الانتهاكات التي مارسها الاحتلال الإسرائيلي هو التسبب في استشهاد أكثر من 22.300 شخص، وفقد أكثر من 8000 شخص، بالإضافة إلى إعاقة 6000 شخص.

وأضاف "أبو سعيد"، خلال مداخلة لقناة "النيل للإخبار"، أن المجلس الدولى لحقوق الإنسان، رصد عملية نزوح الآلاف من شمال القطاع، الاستيلاء على أراضي وبناء مساكن عليها خاصة للإسرائيلين، فضلًا عن استهداف المساجد ودور العبادة، وتدمير الوحدات السكنية.

كما تم رصد بيع أعضاء بشرية خاصة بالفلسطينيين، مشيرًا أن كل هذا وضع إسرائيل في خانة لا يحسد عليها بالمرة، فضلًا عن كشفها أمام العالم أجمع على مدار 92 يومًا من العدوان على قطاع غزة.

نوه رئيس بعثة المجلس الدولى لحقوق الإنسان، أن محكمة العدل الدولية تستعد من أجل إقامة المحاكمة والتي تعتبر تاريخية، بعدما رفعت دولة جنوب أفريقيا دعوة لمحاكمة إسرائيل في المحكمة الدولية.

أشار "أبو سعيد"، أن هناك محاولات من دولة قبرص، من أجل فتح معبر بحري مباشر من أجل إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.