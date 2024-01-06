وصول 25 شهيدًا إلى مستشفى شهداء الأقصى بينهم 8 مجهولى الهوية (فيديو)

أكد مراسل قناة "الغد الإخبارية"، أن القصف المدفعي مستمر على عدد من المخيمات جنوب قطاع غزة، مشيرًا إلى أن هناك عمليات إطلاق نار مكثفة ومباشرة تجاه منازل الفلسطينيين.

وأضاف أنه قد وصل منذ قليل، 25 شهيدًا إلى مستشفى شهداء الأقصى بينهم 8 مجهولي الهوية، بالإضافة إلى عدد من المصابين والجرحى.

وأشار إلى أن العشرات من الفلسطينيين موجودون تحت الأنقاض، مؤكدًا أن قوات الحماية المدنية ليست لديها القدرة على الوصول لهم بسبب القصف المدفعي المستمر، وأنه لا يوجد مكان آمن ومحمي من القصف الإسرائيلي.

ونوه مراسل "الغد الإخبارية"، أن الاشتباكات بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية مستمرة، مضيفًا أن الاشتباكات والقصف قريب بشكل كبير من مستشفى شهداء الأقصى.