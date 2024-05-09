سعر الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الخميس 9 مايو 2024

ينشر موقع "الدستور" النشرة الاقتصادية اليوم لأسعار مواد البناء الخاصة بسعر الحديد والأسمنت؛ لارتباطهما بكثير من الملفات الاقتصادية، منها أسعار الوحدات السكنية والمشروعات المختلفة.

وننشر في التقرير التالي أسعار مواد البناء اليوم وبالتحديد سعر الحديد اليوم الخميس 9 مايو 2024 وفقًا لآخر تحديث شهدتها الأسعار.

سعر الحديد اليوم في مصر

بلغ متوسط سعر الحديد بشاى 41،000 جنيه.

بلغ متوسط سعر الحديد العتال 39،000 جنيه.

بلغ متوسط سعر الحديد المعادى 38،000 جنيه.

بلغ متوسط سعر حديد الكومى 38،000 جنيه.

بلغ متوسط سعر حديد المراكبى 41،000 جنيه.

بلغ متوسط سعر حديد عطيه 38،500 جنيه.

بلغ متوسط سعر حديد العشري 37،500 جنيه.

بلغ متوسط سعر حديد الجيوشي 39،000 جنيه.

بلغ متوسط سعر حديد مصر ستيل 38،000 جنيه.

بلغ متوسط سعر حديد بيانكو 38،000 جنيه.

بلغ متوسط سعر حديد المصريين 41،000 جنيه.

بلغ متوسط سعر حديد سرحان 38،000 جنيه.

سعر حديد عز في مصر اليوم

بالنسبة لمتوسط سعر الطن من حديد عز بلغ 42،000 جنيه.

سعر الأسمنت اليوم

بلغ متوسط سعر أسمنت المعلم 1،980 جنيه.

بلغ متوسط سعر اسمنت السهم 1،950 جنيه.

بلغ متوسط سعر أسمنت الفهد 1،940 جنيه.

بلغ متوسط سعر أسمنت وادي النيل 1،950 جنيه.

بلغ متوسط سعر العسكري بني سويف 1،960 جنيه.

بلغ متوسط سعر أسمنت المسلح 2،020 جنيه.

بلغ متوسط سعر جنوب الوادي 1،960 جنيه.

بلغ متوسط سعر أسمنت المخصوص 2،010 جنيه.

بلغ متوسط سعر أسمنت السويس 2،020 جنيه.

بلغ متوسط سعر أسمنت السويدي 2،140 جنيه.

بلغ متوسط سعر أسمنت العسكري 1،950 جنيه.

بلغ متوسط سعر أسمنت النصر 1،990 جنيه.

بلغ متوسط سعر أسمنت سيناء 42.5 1،950 جنيه.

بلغ متوسط سعر أسمنت حلوان 2،020 جنيه.

بلغ متوسط سعر أسمنت المنيا 2،000 جنيه.

بلغ متوسط سعر أسمنت المهندس 2،100 جنيه.

بلغ متوسط سعر أسمنت تايتان 2،030 جنيه.

بلغ متوسط سعر أسمنت المصري 2،000 جنيه.

بلغ متوسط سعر أسمنت الممتاز 2،100 جنيه.

بلغ متوسط سعر أسمنت التعمير 2،030 جنيه.

بلغ متوسط سعر أسمنت الصعيد 1،990 جنيه.

بلغ متوسط سعر أسمنت أسيوط 2،150 جنيه.

بلغ متوسط سعر أسمنت المصريين 2،060 جنيه.

بلغ متوسط سعر أسمنت العامرية عادة 2،195 جنيه.

بلغ متوسط سعر أسمنت البرج 2،210 جنيه.

بلغ متوسط سعر أسمنت الماكس 2،260 جنيه.

بلغ متوسط سعر أسمنت النهضة 2،270 جنيه.

بلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 2،180 جنيه.

بلغ متوسط سعرأسمنت السد العالي 2،170 جنيه.

بلغ متوسط سعر أسمنت قنا 2،310 جنيه.