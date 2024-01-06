السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جوزيب بوريل: 90% من الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة تؤيد حل الدولتين

جوزيب بوريل
جوزيب بوريل

أكد جوزيب بوريل مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الدولي، أن الحل الوحيد الذي يحقق السلام والأمن لإسرائيل هو حل الدولتين، والعمل على إنهاء الصراع.

وأشار بوريل، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"،  إلى أن 90% من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تؤيد حل الدولتين.

ونوه "بوريل" بأن لبنان مستقر وسيكون قادرا بشكل أفضل على الدفاع عن مصالحه والمساهمة بدوره في الاستقرار الإقليمي، مشيدًا بتعاون قوات اليونيفيل مع الجيش اللبناني والأداء الملفت للجانب العسكري اللبناني.

وأوضح مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الدولي، أنه من الضروري تجنب التصعيد في الشرق الأوسط أو جر لبنان إلى الحرب، فلا يمكننا الاستمرار في مشاهدة المعاناة التي لا تحتمل للأطفال والنساء والمدنيين الأبرياء في قطاع غزة.

جوزيب بوريل الامم المتحدة القاهرة الإخبارية لبنان قوات اليونيفيل الجيش اللبنانى

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