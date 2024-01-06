خبير عسكري: قصف حزب الله لقاعدة إسرائيلية كان ردًا على اغتيال "العاروري"

قال العميد إلياس فرحات، الخبير العسكري اللبناني، إن قصف "حزب الله" لقاعدة إسرائيلية والتي تعتبر الأكبر في الحدود اللبنانية الإسرائيلية، ما هو إلا رد على اغتيال صالح العاروري.

وأضاف الخبير العسكري، خلال مداخلة هاتفية لقناة "النيل للإخبار"، ووفقًا لبيان حزب الله، أن القصف اليوم هو رد أول لمقتل صالح العاروري، مشيرًا إلى أن التصعيد قد يزيد في الفترة المقبلة.

وأشار "فرحات"، إلى أن التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، سيتم مواجهته من قبل حزب الله، وفقًا لما أشار له الأمين العام حسن نصر الله في خطابه الأخير.

ونوه "فرحات"، أن دعوة جنوب إفريقيا لمحكمة العدل الدولية، والتي طالبت بمحاكمة ومعاقبة إسرائيل بسبب الإنتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن الحكم لها وإدانه إسرائيل قد يكون نصر كبير لدولة فلسطين.