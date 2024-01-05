السبت 06 يناير 2024
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حسين حمودة لـ"الشاهد": طه حسين كان في معركة من أجل حرية التفكير والاجتهاد

حسين حمودة
حسين حمودة

أكد حسين حمودة، الكاتب وأستاذ النقد الأدبي، أن طه حسين كان مشغول بشكل كبير في الهوية بمستقبل الهوية الثقافية في مصر، حيث كان يبحث في تراثنا القديم بأدوات علمية.

وأضاف"حمودة"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن التفاعل مع كتاب الأدب الجاهلي لطه حسين، كانت بترفض ما وصل له، مشيرًا إلى أن الكثير من الكتاب هاجمت طه حسين والكتاب وحرقه وفي بعض الأوقات طالبت بحرق صاحبه.

أشار "حمودة"، إلى أن طه حسين كان يرئ أن اللغة العربية من الأمور المهمة التي يجب الحفاظ عليها وأننا مسؤولين عنها، مؤكدًا أن اللغة تحتاج إلى تيسير من أجل أن تتماشي مع العصر.

نوه أستاذ النقد الأدبي، أن معركة طه حسين هي معركة من أجل حرية التفكير والاجتمهاد، مشيرًا إلى أنه قوبل بالكثير من النقد والرفض، الذي وصل إلأى مقاطعة أعماله بالكامل.

تفاصيل برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

 

 

حسين حمودة الشاهد طه حسين حرية التفكير والإجتهاد حرية التفكير برنامج الشاهد اللغة العربية الدكتور محمد الباز اكسترا نيوز

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