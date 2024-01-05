الجمعة 05 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كرم جبر لـ"مانشيت": الرئيس السيسي رسخ قاعدة المواطنة على أرض الواقع (فيديو)

الكاتب الصحفي كرم
الكاتب الصحفي كرم جبر

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، إن الرئيس السيسي رسخ قاعدة المواطنة على أرض الواقع، وشيخ الأزهر جدد شرعية تهنئة المسيحيين بالأعياد.

وأشار رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، خلال استضافته ببرنامج "مانشيت" والمذاع على فضائية "سي بي سي"، أن مصر في حفظ الله، طالما المسلمين والأقباط في رباط.

ونوه "جبر" إلى أن وثيقة الأزهر الشريف، أرست معايير المحبة والإنسانية بين المسلمين والمسيحين، مؤكدًا أن شيخ الأزهر جدد الحديث عن أحكام الإسلام التي دعت إلى التعايش السلمي والوحدة الوطنية.

كرم جبر مانشيت الرئيس السيسي المواطنة الكاتب الصحفي كرم جبر السيسي المسيحيين سي بي سي

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