الجمعة 05 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

جابر القرموطى للمواطنين: "علشان تعيش كويس متخلفش كتير"

مانشيت
مانشيت

سلط الإعلامي جابر القرموطي، على خبر وزارة الصحة الذي أكد على انخفاض معدل الزيادة السكانية خلال العام الماضي بنسبة 8% لعام 2022، مشيرًا إلى أن الزيادة السكانية خطر يهدد أي بلد.

وأضاف "القرموطي"، خلال تقديمه لبرنامج "مانشيت" والمذاع على فضائية "سي بي سي"، أنه لا بد من توعية المواطنين بمشاكل الزيادة السكانية، مضيفًا أنه تم الاتفاق بين وزارة الأوقاف والصحة من أجل تواجد الأطباء في المساجد من أجل توعية المواطنين بالصحة النفسية والجسدية.

وأشار "القرموطي"، إلى أنه 5600 طفل يولدون يوميًا في مصر، بمعدل 233 طفلًا كل ساعة، مؤكدًا أن الزيادة السكانية لا بد من توعية المواطنين بها من أجل العيش بشكل أفضل.

جابر القرموطي مانشيت سي بي سي وزارة الصحة الزيادة السكانية

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