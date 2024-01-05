الجمعة 05 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أشرف سنجر: حرب غزة لا بد أن تنتهى لمصلحة الولايات المتحدة

الدكتور أشرف سنجر
الدكتور أشرف سنجر فى مداخلة على إكسترا نيوز

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، إن السياسة تقود الاقتصاد، مؤكدًا أن الصراعات والأزمات لها تأثير كبير على تشكيل الاقتصاد العالمي.

وأضاف خبير السياسات الدولية خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن قطاع السياحة في كل دول الجوار لقطاع غزة، انخفض بمعدل النصف، مشيرًا إلى أن إسرائيل فقدت 10% من الناتج القومي لها.

وأشار "سنجر" إلى أن عام 2024 سيكون صعبًا على كل دول العالم خاصة في الاقتصاد، حيث إن رفع أسعار السلع والتضخم الموجود في الولايات المتحدة يساهم بشكل كبير في التفكير لإيقاف الدعم العسكري لإسرائيل.

ونوه "سنجر" إلى أن حرب غزة لا بد أن تقف وذلك من أجل مصلحة الولايات المتحدة، حيث يرى المواطن الأمريكي أنه يدعم ويدفع للإدارة الأمريكية الضرائب مقابل دعم عسكري للكيان المحتل، وليس لتخفيض السلع.

أشرف سنجر اكسترا نيوز الولايات المتحدة حرب غزة الدكتور أشرف سنجر السياسية خبير السياسيات الدولية

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