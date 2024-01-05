أستاذ اقتصاد: تراجع اقتصاديات الدول الكبرى لا ينذر بعام خالٍ من الأزمات

قال الدكتور عبداللطيف درويش، أستاذ الاقتصاد بجامعة كارديف البريطانية، إن أزمة كورونا وحروب المنطقة والعالم ساهمت في زيادة الكثير من الأعباء على الاقتصاد العالمي، فضلًا عن الصراعات في البحر الأحمر وحرب غزة.

وأضاف أستاذ الاقتصاد، خلال مداخلة هاتفية لـ"إكسترا نيوز"، أن هناك حالة من الارتفاع في أسعار الكثير من السلع، وصل في بعضها إلى 100%.

وتابع أن انخفاض معدلات الشراء وضعف اقتصاديات الدول الكبرى لا ينذر بعام اقتصادي خالٍ من الأزمات العالمية، مضيفًا أن المنطقة العربية ليست في معزل عن الأزمات الاقتصادية.

ونوه "درويش" بأن هناك الكثير من الاقتصاديات الجديدة لبعض البلدان، باتت تظهر في الأونة الأخيرة، ولعل أشهرها الصين التي قد تهدد الاقتصاد الأوروبي.

وأكد أستاذ الاقتصاد أن من أخطاء الدول أنها احتفظت بالصناديق الاستثمارية في البنوك الأمريكية، مضيفًا أن الولايات المتحدة الأمريكية غير مستقرة اقتصاديًا.