الجمعة 05 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبيرة أسواق الطاقة: الأزمات الاقتصادية عصفت بجميع دول العالم

صورة أرشفية
صورة أرشفية

قالت الدكتورة وفاء علي، أستاذ الاقتصاد وخبيرة أسواق الطاقة، إن هناك الكثير من التداعيات والصراعات والأزمات العالمية أسهمت في اضطراب الاقتصاد العالمي.

وأضافت خبيرة أسواق الطاقة، خلال مداخلة هاتفية لـ"إكسترا نيوز"، أن الأزمات الاقتصادية عصفت بجميع دول العالم خلال العام الماضي، ولعل أهمها ملف الطاقة، بسبب الصراعات الجيوسياسية.

وأشارت "علي"، إلى أن الحرب الأوكرانية الروسية، وبعدها جائحة كورونا وأخيرًا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، أسهمت في زعزعة استقرار ملف الطاقة في دول العالم.

ونوهت خبيرة أسواق الطاقة، بأن السعر الموجود للنفط ليس مثاليًا، وهذا بسبب التوترات التي تعيشها دول العالم، سواء كانت حروبًا أو صراعات جيوسياسية.

وأكدت أستاذ الاقتصاد، أن أسواق النفط تتأثر بحالة العرض والطلب، مشيرة إلى أن طول أمد الحرب يسبب نوعًا من الضبابية في أسعار النفط، الأمر الذي يجعل خبراء الطاقة لا يتوقعون الأسعار.

خبيرة أسواق الطاقة الازمات الاقتصادية اكسترا نيوز حروب الاقتصاد العالمي الدكتورة وفاء علي أستاذ الإقتصاد الحرب الأوكرانية الروسية

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