الجمعة 05 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حسن سلامة لـ"إكسترا نيوز": نتنياهو فقد عقله تحت ضغط التمسك بالسلطة

نتنياهو
نتنياهو

قال الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، إن إسرائيل تسعى بكل الطرق للتهجير القسري للشعب الفلسطيني، والخطة البديلة هى التهجير الطوعي، ويجعل فيها قطاع غزة مكانًا لا يصلح للعيش، لا بنية تحتية.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية، خلال مداخلة هاتفية لـ"اإكسترا نيوز"، أن رسالة مصر خلال الأزمة الفلسطينية، وصلت للجميع من خلال خطابات القيادة المصرية، فضلًا عن مؤتمر القاهرة للسلام، والذي أكدت فيه مصر أن التهجير القسري للشعب الفلسطيني خط أحمر.

وأشار “سلامة” إلى أن الولايات المتحدة تمتلك الكثير من أوراق الضغط، والتي تستطيع أن تمارسها لوقف العدوان على قطع غزة، مؤكدًا أن إسرائيل تستمر في حربها على قطاع غزة بتشجيع ومباركة من الإدارة الأمريكية.

ونوه "سلامة" إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فقد عقله بما تحمله الكلمة من معان تحت ضغط التمسك بالسلطة، مضيفًا أن نتنياهو يريد إطالة أمد الحرب من أجل التهرب من المحاكمة جراء جرائم الحرب التي ارتكبها بحق الشعب الفلسطيني.

حسن سلامة اكسترا نيوز نتنياهو إسرائيل رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الازمة الفلسطينية الدكتور حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية

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