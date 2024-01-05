الجمعة 05 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير علاقات دولية: مصر نجحت فى تغيير بوصلة العالم لمنع تهجير الفلسطينيين

اكسترا نيوز
اكسترا نيوز

قال الدكتور أحمد سيد، خبير العلاقات الدولية، إن مصر أكبر داعم للشعب الفلسطيني، رغم تعنت الحكومة الإسرائيلة، حيث قدمت مصر الآلاف من أطنان المساعدات الإنسانية.

وأضاف خبير العلاقات الدولية، خلال مداخلة هاتفية لـ"إكسترا نيوز"، أن رسالة مصر كانت واضحة منذ البداية من خلال رفضها للتهجير القسري للشعب الفلسطيني والذي يساعد في تصفية القضية الفلسطينية.

وتابع أن مصر نجحت في تغيير بوصلة العالم تجاه مسألة منع تهجير الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن الخطابات في الآونة الأخيرة للكثير من الدول الغربية تغيرت، ويرجع الفضل في ذلك لدور مصر القوي.

أكد خبير العلاقات الدولية، أن مصر منذ البداية استطاعت أن تشكل جبهة توصف بـ"جبهة الإعتدال"، والذي تصدى بشكل كبير للمواقف الغربية تجاه الأزمة الفلسطينية.

ونوه، إلى أن الإعلام المصري لعب دورًا كبيرًا في توضيح صورة ما يحدث في قطاع غزة، وأن ما تقوم به إسرائيل هو عدوان على شعب أعزل، حيث أسهم الإعلام المصري في تغيير رؤية الكثيرين في العالم تجاه ما يحدث في غزة.

خبير علاقات دولية الفلسطينيين تهجير الفلسطينيين مصر اكسترا نيوز الحكومة الاسرائيلة غزة

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