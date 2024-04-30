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مصر

عاجل| الصحة تُصدر أول تعليق رسمى حول علاقة لقاح كورونا بجلطات الدم

الدكتور حسام عبدالغفار
الدكتور حسام عبدالغفار

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، عن حقيقة الإصابة بجلطات بسبب تلقي لقاح فيروس كورونا.

وقال "عبدالغفار" إن التجلط كعرض جانبي لبعض التطعيمات معروف منذ عام 2021، وهو عرض نادر الحدوث، إذ تبلغ نسبة الإصابة به 3 حالات لكل مليون شخص تم تطعيمه، وتقارب نفس نسبة حدوث التجلط دون تلقي التطعيم عند الفئات الأكثر عرضة للإصابة به.

احتمالات حدوث الجلطات

وتابع: لهذا السبب لم توصِ أي جهة صحية دولية أو محلية بإيقاف أو منع التطعيم، إنما جاءت التوصيات بتفضيل عدم استخدامه لفئات محددة، لافتًا إلى أن احتمالات حدوث الجلطات عند الإصابة بفيروس كورونا 10 أضعاف احتمالات الإصابة بالجلطات بعد الحصول على التطعيم.

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وأضاف المتحدث الرسمي باسم "الصحة" أن احتمالية حدوث الجلطات عند الفئات الأكثر عرضة للإصابة بها قد تحدث خلال فترة زمنية قصيرة بعد التطعيم، وتنتهي تلك الاحتمالية بعد مرور تلك الفترة.

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وأكد أنه لم يتم الابلاغ عن أعراض جانبية طويلة المدى خاصة بالتجلط أو قد تحدث بعد فترة طويلة من أخذ اللقاح.

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