الثلاثاء 21 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضمن حياة كريمة.. الكشف على 609 مواطنين فى قافلة طبية مجانية بالقصاصين بالإسماعيلية

قافلة طبية مجانية
قافلة طبية مجانية - صورة أرشيفية

نظمت مديرية الصحة والسكان بالإسماعيلية القافلة الطبية المجانية في عزبة عرب أبوقاسم بقرية أم عزام في مدينة القصاصين، والتي تستهدف أهالي مركز ومدينة القصاصين.

تفاصيل الحملة 

وقامت القافلة الطبية بالكشف عن ٦٠٩ مواطنين في أول أيامها، حيث أنها بدأت اليوم الإثنين الموافق ٢٠ مايو ٢٠٢٤، ضمن خطة القوافل العلاجية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ومن جانبها أشارت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إلى أن القافلة الطبية تضمنت ٩ تخصصات طبية، حيث شملت عيادات الأطفال، الباطنة، المسالك البولية، النساء وتنظيم الأسرة، وجراحة عامة وجراحة مسالك، وعيادة للأسنان، وعيادة للأنف والأذن، عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ومعمل للدم والأشعة وصيدلية تضم ١٠٠ صنف دوائي، بالإضافة إلى التثقيف الصحي والتوعية بأهمية تلقي لقاح كورونا والتسجيل الفوري، بالإضافة إلى التوعية بأهمية التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل، لافتًا إلى أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضًا عقد ندوات توعية للمواطنين، بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.

ومن المقرر أن تستمر القافلة الطبية في عزبة عرب أبوقاسم بقرية أم عزام التابعة لمركز ومدينة القصاصين ضمن مبادرة "حياة كريمة" في استقبال المواطنين حتى اليوم الثلاثاء، وذلك لتقديم الخدمات الطبية المجانية.

يأتي ذلك في إطار تكليفات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان باستمرار عمل القوافل الطبية، ووفقًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بتوفير الرعاية الطبية المجانية للأسر الأكثر احتياجًا والمناطق النائية.

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