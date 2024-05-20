القبض على 3 متهمين بقتل شاب في مدينة المستقبل بأبوصوير

نجحت وحدة مباحث أبوصوير بالإسماعيلية برئاسة المقدم محمد هشام رئيس مباحث قسم شرطة أبوصوير، بالتعاون مع المقدم أنور القاضي رئيس مباحث قسم ثاني، في القبض على المتهمين بقتل شاب في شارع المنفذ بمدينة المستقبل.

وشكلت مباحث الإسماعيلية فريق بحث بإشراف العميد أيمن المنشاوى مفتش مباحث الإسماعيلية، ضم النقباء سيد الطحاوي، مصطفى الهادي، محمد صقر معاونو مباحث قسم ثاني، وأحمد نصر، وأحمد عوض معاونو مباحث أبوصوير لتحديد أماكن المتهمين وضبطهم.

تفاصيل ضبط المتهمين

وتمكنت مأمورية مكبرة من ضبط 3 متهمين وهم “م ع” وشهرته "بازا" عاطل، مقيم بشارع الجعيص، “م ا” وشهرته "قورمه" عاطل مقيم بقرية المنايف، َ"م غ" عاطل مقيم بالمستقبل، تربصو للمجنى عليه وهجمو عليه ملثمين واعتدو عليه بالأسلحة البيضاء بسبب خلافات سابقة بينهم مما أدى إلى وفاته.

وأفادت التحريات ان المجني عليه يدعي محمد سعيد محمد وشهرته "لوده" متزوج ولديه 6 أطفال ما بين أعمار مختلفة.