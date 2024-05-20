وكيل "صحة الإسماعيلية": انتظام سير أعمال امتحانات نهاية العام بمدارس التمريض الثانوية الفنية

تفقدت الدكتورة ريم مصطفى، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية، انتظام سير أعمال امتحانات نهاية العام الدراسى 2023/ 2024 لمدارس التمريض الثانوية الفنية للفرقتين الأولى والثانية بمدرسة المستقبل بمدينة الإسماعيلية.

22 لجنة في مدرسة تمريض المستقبل

وقالت الدكتورة ريم مصطفى، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية، إن الامتحانات هذا العام شملت عدد 22 لجنة بمدرسة المستقبل، وتضم عدد 180 طالبًا بالصف الأول، وعدد 272 طالبًا بالصف الثاني لمدارس تمريض المستقبل بنين والمستقبل بنات والتل الكبير والقنطرة شرق والقنطرة غرب التابعة لمديرية الشئون الصحية بالإسماعيلية.

واطمأنت الدكتورة ريم مصطفى، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية، على مستوى الامتحانات وتهيئة الأجواء للطلاب وتوافر كل عناصر العملية التعليمية ومستوى الأسئلة، ومدى كفاية الوقت المحدد لها، وكذلك مدى مطابقتها المناهج الدراسية خلال الفصل الدراسي.

يأتى ذلك بناء على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، وتعليمات اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، بمتابعة سير وانتظام الامتحانات.