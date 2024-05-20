"ترسيخ قيم الولاء والانتماء لدى الشباب".. ندوة بمركز شباب السلام بالإسماعيلية

نظمت إدارة الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية، ندوة لأعضاء النادي الثقافي بمركز شباب السلام التابع لفرع حي ثان بعنوان "ترسيخ قيم الولاء والانتماء لدى الشباب"، بحضور الدكتورة نهى محمد ذكريا، أستاذ مساعد بكلية التربية جامعة قناة السويس مشرفة النادي الثقافي بالمركز رغده محمد.

يأتى هذا برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، وتوجيهات الدكتور إيهاب صلاح، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية، وإشراف ليلى مختار، المنسق العام لأندية الفتاة بالمديرية بقيادة كابتن رمضان الطيب مدير إدارة الشباب.

ختام ورشة حرفية

واختتمت إدارة الشباب بالمديرية ورشة حرفية لمبادرة "حرفتك.. مهنتك لتفصيل المفروشات" لأعضاء نادي الفتاة بمركز شباب أبوبلح التابع لإدارة مركز الإسماعيلية والتي تم تنفيذه ويقوم بتدريب الفتيات المدربة نوران أسامه السيد.

كما اختتمت مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية فعاليات البرنامج التدريبي للعاملين بالمراجعة الداخلية والحوكمة والذي أطلق وزير الشباب والرياضة تنفيذه عبر تقنية الفيديو كونفرانس لجميع محافظات الجمهورية بحضور إدارة المراجعة والحوكمة وإدارة التفتيش المالي والإداري ومرشح من كل إدارة فرعية تابعه المديرية والتي أقيمت بصالة مركز المعلومات بالمديرية.