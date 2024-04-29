الإثنين 29 أبريل 2024
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محمد الباز

مصر

الصحة العالمية: 40% انخفاض في الوفيات بسبب التطعيمات

الدكتورة رنا الحجة
الدكتورة رنا الحجة

قالت الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إنه وفقًا لأحدث الإحصائيات، فإن التطعيمات ساهمت في حماية 145 مليون شخص عالميًا بسبب التطعيمات، من بينهم 25 مليون شخص في إقليم شرق المتوسط.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده الآن المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، بمناسبة الذكرى السنوية الخمسين لبرنامج التمنيع المُوسَّع، وكذلك أسبوع التمنيع العالمي لعام 2024.

وأشارت إلى أن التطعيمات تساعد على العيش 66 عامًا من الحياة الصحية، فمثلا مرض الحصبة من أكثر الأمراض المعدية التي نخاف منها فى فترة الطوارئ ويسبب الكثير من الوفاة، وكانت أغلب الحالات التي تفاديناها كانت سببها مرض الحصبة. 

انخفاض الوفيات عالميًا

وقالت إن التطعيمات ساهمت في انخفاض الوفيات عالميًا بنسبة 40%، في حين انخفضت الوفيات في إقليم شرق المتوسط بنسبة 33%، مؤكدة أن إقليم شرق المتوسط في المرحلة الأخيرة لاستصال مرض شلل الأطفال بشكل كامل من الإقليم، لافتة إلى أن هناك لقاحات جديدة للوقاية من الملاريا وسرطان عنق الرحم. 

ويُسلّط أسبوع التمنيع العالمي هذا العام الضوء على أهمية اللقاحات المُنقذة للأرواح، مع التركيز على تدارك مَن فاتهم التطعيم، والتعافي، وتعزيز برامج التمنيع للوصول بها إلى مستوياتها قبل الجائحة.

وتأتي هذه الإحاطة الإعلامية احتفاءً بالذكرى السنوية الخمسين لإنشاء منظمة الصحة العالمية لبرنامج التمنيع الموسَّع في عام 1974، التي تُمثّل فرصةً للاحتفال بالإنجازات والدعوة إلى زيادة الاستثمار في اللقاحات وتوسيع نطاق فوائد اللقاحات الجديدة بعدلٍ وإنصافٍ طيلة العمر.

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