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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

عاجل.. تحديث جديد من "الصحة العالمية" حول خطر إنفلونزا الطيور

إنفلونزا الطيور
إنفلونزا الطيور

قالت منظمة الصحة العالمية، أمس الجمعة، إن الخطر الإجمالي الماثل في الوقت الحالي أمام الصحة العامة بسبب فيروس إنفلونزا الطيور (إتش 5 إن 1) منخفض، لكنها حثت الدول على البقاء حذرة ومتأهبة لظهور حالات منقولة من الحيوانات إلى البشر.

وفي بيان نقلته رويترز، طالبت المنظمة التابعة للأمم المتحدة أن تتخذ الدول تدابير لمكافحة العدوى وإجراءات لتقليل تعامل البشر مع الطيور والثدييات التي يُحتمل أنها مصابة بإنفلونزا الطيور أو فيروسات إنفلونزا حيوانية أخرى.

وأضافت المنظمة أنها توصي الأشخاص بشدة باستهلاك الحليب المبستر إذ أن البكتيريا والفيروسات الموجودة فيه تكون قد قُتلت، وتفادي استهلاك الحليب غير المعقم.

وتابعت المنظمة: "رُصد الفيروس في الحليب ويجري التحقيق في دوره المحتمل لنقل المرض".

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