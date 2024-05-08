تفاصيل اعتقال رجل أعمال أمريكي فى دبي وسط مزاعم تعرضه للتعذيب

سلطت صحيفة الجارديان البريطانية، الضوء على اعتقال رجل أعمال أمريكي في مجال العملات المشفرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسط مزاعم تعرضه للتعذيب على يد الشرطة.

وذكرت الصحيفة أن ايديل هسيه المرتبط بالرئيس التنفيذي لشركة HyperVerse، يزعم أن الشرطة قامت بتعذيبه لإجباره على التوقيع على اعتراف كاذب.



وبحسب الصحيفة فإنه تم احتجاز رجل أعمال أمريكي في مجال العملات المشفرة، دخل في نزاع قانوني مع الرئيس التنفيذي لصندوق العملات المشفرة المنهار HyperVerse، في دبي، ويزعم أن الشرطة قامت بتعذيبه لإجباره على توقيع اعتراف كاذب، حسبما كشفت صحيفة الغارديان.

وتم القبض على إيديل هسيه، 43 عاماً، من كاليفورنيا، لأول مرة في مارس في مطار دبي أثناء محاولته السفر إلى لندن، وقال إن الشرطة ضربته أثناء استجوابه.

قال هسيه في تسجيل مكالمة بالسجن : “إنهم يعذبوننا بسبب اعترافاتنا”، و"قالوا: سأغتصبك، وأعيدك إلى الصين"، وضربوا رأسي بالطاولة، ولويت ذراعاي وثبتتا خلفي". وقال في المكالمة إنه عندما شاهدت الشرطة صور زوجته على هاتفه، هددوها باغتصابها أيضًا، وطالبته الشرطة أيضًا بالمال. وقالت القنصلية الأمريكية في دبي إنها لا تستطيع مساعدته.

واضاف هسيه: "لقد استخدموا أدوات أو أشياء حادة لغرس أضلعي". "لقد استمروا في الضرب."

ويشتبه رجل الأعمال في أن أحد شركائه التجاريين الآخرين إلى جانب لي قد انتقم منه من خلال رفع دعوى تزعم السرقة، وفقًا لزوجته. وتدعي أن هذه الشكوى القانونية هي سبب اعتقال هسيه واحتجازه. يمكن تجريم النزاعات المالية وتؤدي إلى الاعتقال في دبي.

وقد تم احتجاز هسيه في سجن البرشاء بدبي خلال الشهرين الماضيين. وفي 1 مايو، بينما كان لا يزال محتجزاً، تم إخطاره بأنه سيُتهم بالسرقة و"ارتكاب جناية"، على حد قول زوجته، وقد وقع على اعتراف. وطلبت زوجته عدم الكشف عن هويتها، لأنها تخشى رد فعل عنيفًا إذا تحدثت علنًا عن اعتقاله. وقالت إنها تعيش حاليا في دولة أخرى بالشرق الأوسط وتخشى العودة إلى الإمارات، ولم يرد متحدث باسم دولة الإمارات العربية المتحدة على الفور على طلب للتعليق.

وقالت: "الشرطة لا تسمح لهم باستلام الملابس أو رؤية أي شخص من الخارج". وزعمت أن هسيه كان يعاني من عدوى حادة في العين، وكان يعاني من صعوبات في التنفس بسبب الحساسية، ولم يُسمح له بالحصول على الدواء.

وقالت زوجة هسيه إن هسيه انتقل أولاً إلى دبي لتطوير شركة Fomodex، وهي شركة لتبادل العملات المشفرة أُغلقت في عام 2022، مع سام لي وشريك آخر في عام 2021. وبعد أن أثار هسيه اعتراضات على الطريقة التي تعمل بها الشركة، والتي اعتقد أنها احتيالية، طلب من لي استرداد استثماره، كما زعمت زوجته. زود لي هسيه بشيكات يُزعم أن مجموعها 2.7 مليون دولار ارتدت بعد ذلك، لذلك رفع هسيه دعوى ضده، لكن المحكمة رفضتها، وفقًا لرسائل البريد الإلكتروني من محامي هسيه.