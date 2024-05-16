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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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القمة العربية فى البحرين.. "فلسطين" أبرز الملفات على طاولة القادة العرب

القمة العربية في
القمة العربية في البحرين

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، فيديو جراف عن أبرز الملفات على طاولة القادة العرب خلال فعاليات القمة العربية الـ33، والتي ستعقد اليوم في العاصمة البحرينية المنامة، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي.

وأضاف التقرير، أن القمة تتزاحم أمامها الملفات والقضايا الملحة التي يجب على القادة العرب اتخاذ مواقف وقرارات مشتركة لمواجهة التحديات والتهديدات المحيطة بالمنطقة العربية، ومن أهم القضايا المطروحة على طاولة القادة العرب فى تلك القمة "القضية الفلسطينية" التى تشهد تأزمًا بالغًا فى عدوان الاحتلال الإسرائيلى على الأراضى الفلسطينية المحتلة، ما بين حرب إبادة جماعية، مرورًا بانتهاكات المستوطنين المتطرفين فى حماية جيش الاحتلال بالضفة الغربية المحتلة.

وتابع أنه من ضمن القضايا المطروحة أيضًا استمرار الأزمة الليبية فى ظل غياب أفق سياسى يضع حلًا لها ويضمن ذهاب ليبيا إلى انتخابات تشريعية ورئاسية وفق مقررات الشرعية الدولية، ويوحد المؤسسة العسكرية ويحافظ على سلامة واستقرار التراب الوطنى الليبى.

السيسي القادة العرب القضية الفلسطينية الاحتلال

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