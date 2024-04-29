الصحة العالمية: التطعيمات أنقذت 25 مليون شخص في إقليم شرق المتوسط

قالت الدكتورة رنا الحجة مديرة إدارة البرامج المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، في كلمة ألقتها نيابة عن الدكتورة حنان بلخي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إن البرنامج الموسع للتطعيمات بدأ بالتطعيم ضد 6 تطعيمات، يشمل البرنامج نحو 13 تطعيم للوقاية من الأمراض المهددة للحياة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده الآن المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، بمناسبة الذكرى السنوية الخمسين لبرنامج التمنيع المُوسَّع، وكذلك أسبوع التمنيع العالمي لعام 2024.

إنقاذ 25 مليون شخص

وأشارت إلى أنه تم إنقاذ حياة 25 مليون شخص فى إقليم شرق المتوسط بسبب التطعيمات، لافتة إلى أن تلك التطعيمات لا تقتصر على مرحلة الطفولة وإنما تشمل كافة الفئات العمرية.

وقالت إن هناك تطعيمات تحمي من الالتهاب الرئوي وأخرى من السرطان، بالإضافة إلى تحاليل كورونا التي ساعدت على حماية الكثير من المواطنين من مضاعفات المرض.



وأشارت إلى أن توسيع نطاق فوائد اللقاحات لتشمل كافة فئات العمر مهم جدًا، وتابعت قائلة: يجب أن نلتزم بالتمنيع لمستقبل أفضل.

أسبوع التمنيع العالمي

ويُسلّط أسبوع التمنيع العالمي هذا العام الضوءَ على أهمية اللقاحات المُنقذة للأرواح، مع التركيز على تدارك مَن فاتهم التطعيم، والتعافي، وتعزيز برامج التمنيع للوصول بها إلى مستوياتها قبل الجائحة.

وتأتي هذه الإحاطة الإعلامية احتفاءً بالذكرى السنوية الخمسين لإنشاء منظمة الصحة العالمية لبرنامج التمنيع الموسَّع في عام 1974، التي تُمثّل فرصةً للاحتفال بالإنجازات والدعوة إلى زيادة الاستثمار في اللقاحات وتوسيع نطاق فوائد اللقاحات الجديدة بعدلٍ وإنصافٍ طيلة العمر.



يشارك فى المؤتمر؛ الدكتورة رنا الحجة مديرة إدارة البرامج المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، مارك روبين نائب المدير الإقليمي مكتب اليونيسف الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تاباني مافوسا المدير الإداري للبرامج القُطرية التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع.