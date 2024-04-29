إنجازات "الصحة" فى 10 سنوات.. تنفيذ 1214 مشروعًا قوميًا بجميع المحافظات

كشفت وزارة الصحة والسكان عن الإنجازات التي تحققت خلال 10 سنوات (من 2014 حتى 2024)، في مختلف القطاعات.

وأشارت وزارة الصحة، في تقرير، إلى تنفيذ 1214 مشروعًا قوميًا شاملًا المبادرات الرئاسية بجميع المحافظات، في حين تم تنفيذ 402 مشروع قومي بإقليم شمال وجنوب ووسط الصعيد، بالإضافة إلى الانتهاء من 20 مشروعًا خلال الـ8 أشهر القادمة، كما أنه جارٍ إنجاز 54 مشروعًا بسعة 9588 سريرًا.

وسبق أن أعلنت وزارة الصحة والسكان عن الانتهاء من 30 مشروعًا ما بين إنشاء وتطوير، خلال العام الماضي 2023، فيما يجري العمل على 20 مشروعًا بـ11 محافظة، يتم الانتهاء منها ودخولها الخدمة خلال العام الجاري.

المشروعات القومية الجارى تنفيذها

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن هناك العديد من المشروعات القومية الجاري تنفيذها في عدد من المحافظات، والمتوقع الانتهاء منها ودخولها الخدمة خلال العام الحالي، والتي تتضمن تطوير وإنشاء 20 مستشفى، بتكلفة تبلغ 10.9 مليار جنيه، وبإجمالي عدد أسرّة 2747، منها 1847 سرير إقامة داخليا و459 سرير رعاية، و527 ماكينة غسيل كلوي، و441 حضانة و96 غرفة عمليات.



وأشار إلى أنه جارٍ إنشاء مستشفى طوارئ العين السخنة، بتكلفة 490 مليون جنيه، بإجمالي 64 سريرا، مضيفا أنه جارٍ الانتهاء من إنشاء مستشفى كوم أمبو، ومستشفى السباعية، بمحافظة أسوان، بتكلفة تبلغ 932 مليون جنيه، وبطاقة استيعابية 200 سريرا، منها 105 أسرة إقامة داخلية و43 سرير رعاية و53 ماكينة غسيل كلوي، و52 حضانة، و10 غرف عمليات، علاوة على مستشفى الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، بتكلفة تبلغ 680 مليون جنيه، بطاقة استيعابية 138 سريرا، منها 80 سرير إقامة داخليا، و23 سرير رعاية، و35 حضانة، و6 غرف عمليات، و21 ماكينة غسيل كلوي.

ولفت إلى الانتهاء من إنشاء مستشفى طنطا العام، والسنطة المركزي بمحافظة الغربية، بتكلفة تبلغ 1.35 مليار جنيه، وبطاقة استيعابية 517 سريرا، منها 407 أسرّة إقامة داخلية، و58 غرفة رعاية، و52 ماكينة غسيل كلوي، و51 حضانة، و14 غرفة عمليات، بالإضافة إلى إنشاء مستشفى بدر المركزي بمحافظة البحيرة، بتكلفة تبلغ 638 مليون جنيه، وبطاقة استيعابية 100 سرير، منها 78 إقامة و14 غرفة رعاية، و8 حضانات، و4 غرف عمليات.