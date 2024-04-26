الدواء: برنامج تدريبي عن الممارسات الجيدة للتصنيع (المستوى المتقدم)

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن فتح باب التسجيل في برنامج تدريبي عن الممارسات الجيدة للتصنيع (المستوى المتقدم).

ويهدف البرنامج التدريبي إلى شرح تفصيلي عن اشتراطات التصنيع الجيد وأساسيات ونظام الجودة المتبع بمصانع المستحضرات الصيدلية طبقًا لأحدث المراجع العالمية والخبرة العلمية والعملية.

أقسام الجودة

وقالت إنه من المقرر انعقاد البرنامج التدريبي يوم الأربعاء الموافق 1 مايو 2024 لمدة ثلاثة عشر يومًا بمقر هيئة الدواء المصرية بالهرم، لافته إلى البرنامج التدريبي مقدم للعاملين بأقسام الجودة والقسم الهندسي بمصانع المستحضرات الصيدلية.



يبدأ البرنامج التدريبي من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الثانية والنصف مساءً، لافته إلى أن آخر موعد للاشتراك وسداد المقابل المادي للتدريب يوم الإثنين الموافق 29 أبريل 2024.

وقالت إنه سيحصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر.

إشارات المأمونية في مجال اليقظة الدوائية

وكانت هيئة الدواء المصرية، قد أعلنت عن انتهاء برنامج تدريبي حول كيفية اكتشاف وإدارة إشارات المأمونية في مجال اليقظة الدوائية.

وتم خلال التدريب التعريف بكيفية اكتشاف وتقييم إشارات المأمونية الناتجة عن مصادر متعددة وكيفية الإبلاغ عنها إلى الإدارة العامة لليقظة الصيدلية، بالإضافة إلى التعريف بقواعد MedDRA مع التطبيق العملي على كلًا منهما.

كما تم توضيح المصادر المختلفة لإشارات المأمونية وكيفية تقييمها وما قد يترتب عليها من إجراءات، وكيفية اختيار المصطلح الأمثل للآثار العكسية الناتجة عن المستحضرات الصيدلية.

يأتي ذلك في إطار العمل على رفع الكفاءات والعمل على مواكبة التطور المستمر عالميًا ومحليًا وذلك بالعمل على الارتقاء بمستوى العمل لأعلى كفاءة ممكنة بمجال اليقظة الصيدلية بشركات الأدوية وذلك بضمان تطبيق أسس الممارسة الجيدة لليقظة الصيدلية، وهو الأمر الذي ينعكس بالتبعية على سلامة وأمان الدواء ووصوله بأقصى فاعلية وأمان للمريض.