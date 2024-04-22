الإثنين 22 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

(دوائك.. أمانك).. هيئة الدواء تنظم عدد من جلسات التوعية المجتمعية

جانب من الفعالية
جانب من الفعالية

نظمت هيئة الدواء المصرية عدد من جلسات التوعية المجتمعية للمترددين على مكتبة الدقي العامة، وقصر ثقافة الأسمرات، وقصر ثقافة الجيزة، وذلك ضمن فعاليات "المبادرة القومية الرابعة للرعاية الصيدلية والممارسات الدوائية" تحت عنوان (دوائك.. أمانك).

الدواء: انطلاق النسخة الثانية من مؤتمر دستور الأدوية الأمريكى

وجاءت مشاركة هيئة الدواء المصرية بزيارات التوعية الدوائية، للعمل على نشر الوعي بين مختلف أفراد المجتمع لجميع الفئات والأعمار بشأن الاستخدام الآمن والفعال للأدوية، والحصول على أقصى قدر من الفوائد العلاجية من خلال القيام بحملات توعوية ميدانية في الأماكن العامة المختلفة بالمحافظات المصرية، ومناقشة استخدام الأدوية في العلاج.

الأمراض غير المعدية

وقالت هيئة الدواء إنه تم خلال الجلسات مناقشة عدد من الموضوعات التي تتعلق بالأمراض غير المعدية، كالسكر، وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم، وأمراض الصدر، والتوعية حول استخدام المسكنات، بالإضافة إلى التوعية بالآثار الجانبية لأدوية السرطان، وكذلك الاستخدام الرشيد للأدوية وخاصة أدوية الأطفال والمضادات الحيوية والمسكنات والفيتامينات.

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"هيئة الدواء" تختتم مشاركتها باجتماعات مبادرة مواءمة الإجراءات التنظيمية بشمال إفريقيا

يأتي ذلك ضمن الجهود التي تبذلها هيئة الدواء المصرية لتحسين واستدامة الوعي الدوائي والخدمات الدوائية المقدمة في جميع أنحاء الجمهورية وحرصها الدائم على تعزيز الاستخدام الأمثل والرشيد للأدوية.

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IMG-20240422-WA0019
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الدواء التوعية المجتمعية دوائك أمانك الممارسات الدوائية للرعاية الصيدلية

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