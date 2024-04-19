"هيئة الدواء" تختتم مشاركتها باجتماعات مبادرة مواءمة الإجراءات التنظيمية بشمال إفريقيا

اختتم وفد هيئة الدواء المصرية برئاسة الدكتور على الغمراوي، اليوم الجمعة، مشاركته في الاجتماع التمهيدي لإطلاق مبادرة مواءمة الإجراءات التنظيمية للأدوية بإقليم شمال أفريقيا NA-MRH، المنعقد بالجمهورية التونسية خلال الفترة من 16 إلي 18 إبريل الجاري.

أدار جلسة الحوار الختامية للاجتماع الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، وشهدت الجلسة العديد من المناقشات المثمرة، والتي نتج عنها وضع المسودة الأولي لخارطة الطريق نحو تفعيل مبادرة مواءمة الإجراءات التنظيمية للأدوية بإقليم شمال إفريقيا، كما شهدت الجلسة أيضًا قيام ممثلي وكالة الإتحاد الأفريقي للتنمية (نيباد)، ومنظمة الصحة العالمية بمناقشة أطر العمل اللازمة لتفعيل دور الدول الأعضاء بالمبادرة، والتعريف بمسئوليات وأدوار كافة الأطراف المشاركة.

الرقابة الدوائية

يُذكر أن هذة المبادرة تهدف إلى خلق بيئة تنظيمية متناغمة بإقليم شمال أفريقيا؛ قادرة علي مواكبة أحدث المعايير والمقاييس العالمية في مجال الرقابة الدوائية مما سينعكس إيجابًا علي جودة وفعالية ومأمونية المنتجات الطبية بالسوق الإقليمية.

وعلى هامش الاجتماع، عقد رئيس الهيئة، عددًا من الاجتماعات مع السادة مسئولي الهيئات والجهات المناظرة بعدد من الدول الإفريقية بالإقليم كدولة ليبيا، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وأيضًا المملكة المغربية، وتناولت اللقاءات بحث سبل التعاون المشترك، وتوطين الصناعات الدوائية، وصناعات اللقاحات والأمصال.

جاء ذلك في إطار سعي الهيئة المستمر لتعزيز كافة سبل التواصل والتعاون مع المنظمات والدول الإفريقية الشقيقة بالمجال الرقابي الدوائي.

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