الجمعة 19 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"الدواء" تشارك فى يوم علمى حول مضادات الميكروبات ومخاطر ظهور السلالات المقاومة

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

شاركت هيئة الدواء المصرية في اليوم العلمي المقام بمقر كلية الصيدلة الجامعة المصرية الصينية، والذي نظمه قسم الميكروبيولوجي بالكلية عن مضادات الميكروبات ومخاطر ظهور السلالات المقاومة لها.

أوضحت أنه تم خلال الفعاليات تعريف طلبة كلية الصيدلة بالجامعة بأنشطة هيئة الدواء المصرية وإصداراتها فيما يتعلق بمضادات الميكروبات، كذلك التعريف بالجهود المبذولة في رفع الوعي المجتمعي عن استخدام مضادات الميكروبات، والحد من ظهور السلالات المقاومة لها، بالإضافة إلى القيام بالتوعية عن مضادات الميكروبات وإقامة المسابقات بين الطلاب.

الاستخدام الرشيد لمضادات الميكروبات

وقالت هيئة الدواء المصرية، إن اليوم العلمي شهد تفاعلًا كبيرًا من طلبة الجامعة الصينية في المسابقات والألعاب التعليمية التي عقدتها هيئة الدواء، وكذلك في الـ booth الذي أقيم على هامش اليوم، وتم عرض وسائل التوعية من كروت تثقيف ورسائل توعوية عن أهمية الاستخدام الرشيد لمضادات الميكروبات.

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جاء ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على تعزيز أواصر التعاون مع الجامعات المصرية، ومشاركة طلاب كليات الصيدلة الأنشطة والإصدارات التوعوية التي تقوم بها الهيئة، كذلك رفع الوعي المجتمعي عن استخدام مضادات الميكروبات.

قواعد متغيرات المستلزمات الطبية

وفى سياق آخر، أعلنت هيئة الدواء المصرية، انتهاء الورشة التدريبية الخاصة بالتعديلات الحديثة على الإجراءات والدليل التنظيمي لقواعد متغيرات المستلزمات الطبية.

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وتم خلال الورشة التعريف بالإجراءات المتبعة وخطوات التقديم، وكذلك توضيح دور الشركات لسرعة إنهاء الإجراءات.

يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على التواصل الفعال والمستمر مع الشركات ومصانع المستلزمات الطبية من أجل النهوض بمستوى الخدمة المقدمة.

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الدواء اليوم العلمي الميكروبيولوجي الصيدلة الجامعة المصرية الصينية مضادات الميكروبات السلالات المقاومة

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