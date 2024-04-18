الخميس 18 أبريل 2024
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مصر

"الصحة" تكشف 6 فوائد للعلاج الوقائى للهيموفيليا

الهيموفيليا
الهيموفيليا

كشفت وزارة الصحة والسكان عن فوائد العلاج الوقائي للهيموفيليا، موضحة أن آلية العلاج الوقائي للمرض قائمة على استخدام عوامل التخثر بصفة منتظمة، أو العلاج البديل الأحدث (إميسيزوماب) لمرضى الهيموفيليا خاصة من النوع الشديد لمنع النزيف المتكرر للمفاصل.

وأوصت الوزارة، أن فوائد العلاج الوقائي للهيموفيليا تتضمن:

  • تحسين جودة الحياة
  • تقليل نزف العضلات
  • تقليل فرص النزف بالمخ
  • تقليل نزف المفاصل
  • تقليل أمراض المفاصل وجراحتها
  • تقليل الحجز في المستشفي

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وأشارت الوزارة إلى أن العلاج الوقائي الذي تم إقراره العام الماضي ساهم في خفض معدل تردد المرضى على المستشفيات من ٦٠٪؜ لـ٥٪؜، و٦٠% من الحالات استغنوا عن الوسائل المساعدة للحركة، و٩٠٪؜ نسب الحضور بالمدارس، كما تتم دراسة تطبيق العلاج المنزلي، فضلًا عن خفض عدد مرات النزف من 6 مرات لــ2.4. 

مرض الهيموفيليا

وأفادت وزارة الصحة والسكان، بأن مرض الهيموفيليا هو مرض وراثي ينتج عنه نقص معاملات التخثر (التجلط) بالدم، أهمها عامل التخثر (۸)، ما يؤدي إلى عدم تخثر الدم بشكل صحيح وحدوث نزف تلقائي خاصة في المفاصل والعضلات والمخ وكثير من أعضاء الجسم.

وقالت الوزارة، إن مرض الهيموفيليا يصيب الذكور، أما الأنثى فتكون حاملة للمرض وتنقله للذكور بنظام الصفة المتنحية على كروموسوم X، ونادرًا ما يظهر عليها بعض أعراض المرض.

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الهيموفيليا.. أعراضها وأسبابها وطرق العلاج

وأضافت أن مرض الهيموفيليا يسبب حدوث نزف في أي جزء من أجزاء الجسم سواء الظاهرة أو الباطنة تلقائيًا أو بعد الإصابة الطفيفة أو بعد إجراء جراحي مثل الختان أو خلع الأسنان.

أعراض الإصابة بمرض الهيموفيليا

وفيما يتعلق بأعراض الإصابة بمرض الهيميوفيليا، أكدت وزارة الصحة أنها قد تتضمن الأعراض التالية.

  • نزيف مفصلي نتيجة نزف داخل المفصل يؤدي إلى آلام وتورم واحمرار بالمفصل وخلل في وظيفة المفصل.
  • نزيف تحت الجلد (كدمات أو تجمعات دموية).
  • نزيف من الأغشية المخاطية مثل نزيف من الأنف أو اللثة.
  • نزيف داخلي مثل المخ أو الجهاز الهضمي أو البولي.
  • نزيف يصعب وقفه (بعد خلع الأسنان أو إجراء جراحي).
  • تجمع دموي بعد الحقن العضلي مثل حقن التطعيمات.
الصحة العلاج الوقائي للهيموفيليا عوامل التخثر النزيف المتكرر مرض وراثي

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