الأربعاء 17 أبريل 2024
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مصر

بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.. نصائح "الصحة" للوقاية من التقلبات الجوية

التقلبات الجوية
التقلبات الجوية

قدمت وزارة الصحة والسكان عدد من  النصائح المهمة للحفاظ على الصحة من التقلبات الجوية، بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بوجود نشاطًا في حركة الرياح يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة في السواحل الشمالية الغربية ومناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ويؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية.

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وتضمنت نصائح وزارة الصحة الإجراءات التالية:

- يجب على مرضى حساسية الصدر عدم الخروج من المنزل في مثل هذه الأجواء إلا للضرورة فقط.

- ارتداء الكمامة أثناء الخروج من المنزل في وجود العاصفة الترابية، تجنبا لدخول الهواء إلى الشعب الهوائية.

- يفضل الجلوس في أماكن جيدة التهوية، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة لتجنب الشعور بالاختناق.

- شرب كمية كافية من المياه، لتحسين تدفق الدم إلى الرئتين.

- ينصح بوضع أدوية الحساسية في الحقيبة عند الخروج وتناولها في مواعيدها التي يحددها الطبيب.

- استخدام البخاخات الموصوفة من قبل الطبيب قبل الخروج من المنزل بفترة كافية.

- التأكد من غلق نوافذ المنزل جيدًا، لمنع دخول الأتربة والغبار في الغرف.

تقلبات جوية وارتفاع درجات الحرارة

وكان أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، قد أعلن أن اليوم تتأثر البلاد بمنخفض صحراوي يعمل على زيادة قيم درجات الحرارة بشكل ملحوظ ومؤقت على كل الأنحاء.

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وأضاف القياتي أن اليوم يسود طقس شديد الحرارة على كل الأنحاء بداية من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وحتى محافظات شمال وجنوب الصعيد، حيث تسجل العظمى 36 درجة مئوية على القاهرة الكبرى.

وتابع الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة خلال فترة الليل سترتفع أيضًا عن الأيام السابقة، لتسجل الصغرى 22 درجة مئوية، لافتًا إلى أن هذا الارتفاع مدته اليوم فقط، وسينتهي مع حلول الغد، لتعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية مرة أخرى.

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الصحة التقلبات الجوية الأرصاد الجوية حركة الرياح الرمال الأتربة السواحل الشمالية

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